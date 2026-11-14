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عون مستقبلًا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها
خبر عاجل
2026-11-14 | 06:01
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عون مستقبلًا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، التي نقلت إليه تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتمنياته للبنان بتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدة على أن زيارتها تأتي تعبيراً عن تضامن الأمم المتحدة مع لبنان وشعبه في ظل الأزمة الراهنة.
وشكر الرئيس عون محمد على زيارتها، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة، مثمّناً وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودورها في دعم الاستقرار ومساعدة اللبنانيين.
وأكدت محمد أن الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان، مشددة على أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات عن كثب، خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس عون على أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة "اليونيفيل" وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة. وأكد على أهمية الدور الذي تؤديه هذه القوات في الجنوب، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضاً من خلال قدراتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.
وأوضح أن لبنان، في حال تعذّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال العام 2027 ، يتمسك بضرورة مواصلة «اليونيفيل» تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب.
وأكد رئيس الجمهورية على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل.
من جهتها، شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب، لما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار، مؤكدة اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها.
وتناول اللقاء أيضاً الجهود الدولية المبذولة لدعم لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، في ضوء انخراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين في مسارات التعافي والإصلاح ، وكان تأكيد على أهمية العمل بالتوازي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار، وعدم ربط التقدم في أحدها بإنجاز المسارات الأخرى.
وفي هذا السياق، لفت الرئيس عون إلى أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، التي تشكّل مدخلاً أساسياً لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.
وشدد على أن معالجة هذه المسألة بصورة مستدامة تتطلب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتؤمّن لهم الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم، مشيراً إلى أن التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس عون إلى إمكانية إعادة إعمار ثلاث مناطق تضررت جزئياً من الاعتداءات، لافتاً إلى أن الكلفة المالية لإعادة تأهيلها تبقى محدودة نسبياً، في حين أن أثر هذه الخطوة قد يكون كبيراً في تشجيع عودة الأهالي وتعزيز ثقتهم بالدولة، من خلال إظهار قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم وترسيخ حضور مؤسساتها بوصفها المرجعية الأساسية للمواطنين.
وأكدت محمد على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة تعالج جذور الأزمات وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، مستعرضة تجارب دولية أظهرت أن الاقتصار على المقاربات الأمنية والعسكرية، من دون مواكبتها بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية، يؤدي إلى استمرار معاناة السكان. وشددت على ضرورة الاستفادة من دروس التجارب السابقة وعدم تكرار الأخطاء، وعلى أهمية المضي في مختلف مسارات المعالجة بالتوازي.
كما عرضت نائبة الأمين العام المبادرة التي تعمل عليها الأمم المتحدة لدعم الصحة النفسية والاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة في لبنان، مؤكدة أهمية تعزيز الدعم الدولي في هذا المجال، وتشجيع المزيد من المسؤولين والشركاء الدوليين على زيارة لبنان والاطلاع ميدانياً على حجم التحديات التي يواجهها اللبنانيون.
وفي ختام اللقاء، جدد الرئيس عون تقديره لدعم الأمم المتحدة، مؤكداً أن لبنان يتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق معها، ليس فقط للحفاظ على الاستقرار ومنع أي فراغ في الجنوب، بل أيضاً لدعم عودة النازحين وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وتعزيز مؤسسات الدولة وبناء مستقبل أكثر استقراراً للبنانيين.
وشارك في الاجتماع الوفد المرافق لمحمد الذي ضم الامينة العامة للاسكوا رانيا المشاط ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات ان ماري هو ومديرة وحدة التنمية المستدامة كريمة القوري.
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مستقبلًا
نائبة
الأمين
العام
للأمم
المتحدة:
الأولوية
اللبنانية
لاستمرار
اليونيفيل
وتجديد
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