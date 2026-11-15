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معلومات الـLBCI: رئيس الحكومة نواف سلام التقى امس الموفد السعودي الى لبنان الامير يزيد بن فرحان

خبر عاجل
2026-11-15 | 01:29
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معلومات الـLBCI: رئيس الحكومة نواف سلام التقى امس الموفد السعودي الى لبنان الامير يزيد بن فرحان
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معلومات الـLBCI: رئيس الحكومة نواف سلام التقى امس الموفد السعودي الى لبنان الامير يزيد بن فرحان

خبر عاجل

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