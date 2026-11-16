والتز: نأمل ان يسلم حزب الله سلاحه طوعاً ولا يوجد دولة بداخلها جيشان

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والتز: هناك دعم لمسار السلام ويجب المضي قدمًا فيه ونأمل أن يستمرّ القرار 1701 مع بعض التعديلات و"اليونيفيل" كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر