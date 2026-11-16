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24
o
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o
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o
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o
متن
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والتز: نأمل ان يسلم حزب الله سلاحه طوعاً ولا يوجد دولة بداخلها جيشان
خبر عاجل
2026-11-16 | 05:30
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والتز: نأمل ان يسلم حزب الله سلاحه طوعاً ولا يوجد دولة بداخلها جيشان
خبر عاجل
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التالي
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