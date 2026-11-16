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والتز: هناك دعم لمسار السلام ويجب المضي قدمًا فيه ونأمل أن يستمرّ القرار 1701 مع بعض التعديلات و"اليونيفيل" كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر

خبر عاجل
2026-11-16 | 05:31
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والتز: هناك دعم لمسار السلام ويجب المضي قدمًا فيه ونأمل أن يستمرّ القرار 1701 مع بعض التعديلات و&quot;اليونيفيل&quot; كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر
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والتز: هناك دعم لمسار السلام ويجب المضي قدمًا فيه ونأمل أن يستمرّ القرار 1701 مع بعض التعديلات و"اليونيفيل" كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر

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