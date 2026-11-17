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محمد الحوت خلال حفل استقبال طائرة من طراز Airbus A321XLR: ما يميّز هذه الطائرة هو مدى طيرانها الذي يصل إلى 10 ساعات ما يمكننا من الوصل الى أسواق لم يكن بإمكاننا الوصول اليها في السابق إلا باستخدام طائرات ذات جسم عريض