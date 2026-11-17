محامي موقوفي "حزب الله" في ملف متفجرات ضهر البيدر معن الأسعد يستأنف قرار رد الدفوع الشكلية ويطالب ضمه للأساس الأمر الذي أدى الى تأجيل الجلسة المقررة اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان الى موعد لم يحدد بعد

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