الجميل لـ #جدل : ما يهم قاليباف وأمثاله هو أن يبقى لبنان ورقة إيرانية وإذا ما كنّا عاجزين عن تحرير أراضينا فهذا بسببه وبسبب ميليشاته

الجميل لـ #جدل : ما يهم قاليباف وأمثاله هو أن يبقى لبنان ورقة إيرانية وإذا ما كنّا عاجزين عن تحرير أراضينا فهذا بسببه وبسبب ميليشاته

رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ #جدل : لا دليل في ما يتعلّق باغتيالات كل القادة وبيار الجميل استشهد في هجوم طال السياديين في لبنان