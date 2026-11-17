الجميل لـ #جدل : الدولة اللبنانية ليست بوارد المضي بتنفيذ ما قررته والحكومة تعمل وفق الحد الأدنى والزيارات الخارجية للبنان لم تفد لبنان بشيء

الجميل لـ #جدل : الدولة اللبنانية ليست بوارد المضي بتنفيذ ما قررته والحكومة تعمل وفق الحد الأدنى والزيارات الخارجية للبنان لم تفد لبنان بشيء

الجميل لـ #جدل : في ملف اغتيال الجميل نأمل بالنظام السوريّ الجديد ونعمل مع وزير العدل اللبنانيّ للتوصّل إلى معلومات موجودة في سوريا أو ضباط يملكون هذه المعلومات