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الجميل لـ #جدل : إذا تمت التسوية بين إيران وأميركا فستتفق الأطراف المفاوضة على حساب لبنان كإبقاء إسرائيل في الجنوب والسماح لإيران بترك نفوذها المتمثلة بالحزب
خبر عاجل
2026-11-17 | 14:45
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الجميل لـ #جدل : إذا تمت التسوية بين إيران وأميركا فستتفق الأطراف المفاوضة على حساب لبنان كإبقاء إسرائيل في الجنوب والسماح لإيران بترك نفوذها المتمثلة بالحزب
خبر عاجل
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