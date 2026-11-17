الجميل لـ #جدل : إذا تمت التسوية بين إيران وأميركا فستتفق الأطراف المفاوضة على حساب لبنان كإبقاء إسرائيل في الجنوب والسماح لإيران بترك نفوذها المتمثلة بالحزب

الجميل لـ #جدل : إذا تمت التسوية بين إيران وأميركا فستتفق الأطراف المفاوضة على حساب لبنان كإبقاء إسرائيل في الجنوب والسماح لإيران بترك نفوذها المتمثلة بالحزب

الجميل لـ #جدل : ما يهم قاليباف وأمثاله هو أن يبقى لبنان ورقة إيرانية وإذا ما كنّا عاجزين عن تحرير أراضينا فهذا بسببه وبسبب ميليشاته