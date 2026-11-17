الجميل لـ #جدل : اعقد وجعجع جلسات دورية لتنسيق خطوات لفتح صفحة جديدة بين الحزبين فنبني ثقة للمستقبل وعلاقتنا مع الحزب الاشتراكيّ مبنية على الاحترام

الجميل لـ #جدل : اعقد وجعجع جلسات دورية لتنسيق خطوات لفتح صفحة جديدة بين الحزبين فنبني ثقة للمستقبل وعلاقتنا مع الحزب الاشتراكيّ مبنية على الاحترام

الجميل لـ #جدل : تعاوننا مع القوات اللبنانية في الانتخابات النقابية كان أفضل ما قمنا به في الآونة الأخيرة فهذا يمثّل الدعم لسيادة لبنان