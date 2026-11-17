الجميل لـ #جدل : أوجّه رسالتي إلى الدولة اللبنانية للمباشرة بتنفيذ قراراتها بحكمة وتصميم ولا يمكن للرئيس بري الضغط على الأطراف للسماح لحزب الله بالتهرب من الالتزام بتطبيق القانون

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