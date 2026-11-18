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المتحدث باسم الخارجية الأميركية: واشنطن ستواصل إحباط هذه المحاولات بالتوازي مع تشجيع المساعدات والاستثمارات المشروعة التي تعود بالنفع الحقيقي على الشعب اللبناني لا على "جماعة إرهابية" مدعومة من طهران