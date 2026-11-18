المتحدث باسم الخارجية الأميركية: الشعب اللبناني يستحق دولةً ذات سيادة واستقرار تكون فيها الأسلحة والسلطة حصراً بيد الدولة اللبنانية ومحاولات حزب الله المتواصلة لتقويض هذا المستقبل من خلال استغلال المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص هي محاولات مخزية

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