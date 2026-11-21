الجيش الإيراني: أطلقنا صاروخًا للدفاع الجوي ألحق أضراراً بمقاتلة أميركية من طراز إف-16 فوق مياه الخليج أمس والمقاتلة المستهدفة هبطت اضطرارياً في أحد المطارات القريبة بالمنطقة

الجيش الإيراني: أطلقنا صاروخًا للدفاع الجوي ألحق أضراراً بمقاتلة أميركية من طراز إف-16 فوق مياه الخليج أمس والمقاتلة المستهدفة هبطت اضطرارياً في أحد المطارات القريبة بالمنطقة

وزير الإعلام من راشيا في ذكرى الاستقلال الـ83: معنى الاستقلال ينقسم إلى قسمين: الاستقلال على المستوى المبدئي والاستقلال على المستوى المعيوش ولا يقتصر على البعد الجغرافي بل يعني التحرر من أي إرادة خارجية وتحقيق مقومات الدولة المستقلة والسيدة