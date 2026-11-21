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الجيش الإيراني: أطلقنا صاروخًا للدفاع الجوي ألحق أضراراً بمقاتلة أميركية من طراز إف-16 فوق مياه الخليج أمس والمقاتلة المستهدفة هبطت اضطرارياً في أحد المطارات القريبة بالمنطقة
خبر عاجل
2026-11-21 | 08:35
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الجيش الإيراني: أطلقنا صاروخًا للدفاع الجوي ألحق أضراراً بمقاتلة أميركية من طراز إف-16 فوق مياه الخليج أمس والمقاتلة المستهدفة هبطت اضطرارياً في أحد المطارات القريبة بالمنطقة
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