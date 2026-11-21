أبو فاعور من راشيا في ذكرى الاستقلال الـ83: لطالما كان استقلالنا مخاضًا ونحن مع الدولة التي لا تتلاعب بها أهواء ومصالح الخارج إيران وغيرها ولا يتشتّت شعبها حول جدال بشأن السلام مع إسرائيل

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