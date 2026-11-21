الجميل: السلم الأهليّ لا يُبنى من دون توحيد السلاح في يد الجيش اللبنانيّ

الجميل: السلم الأهليّ لا يُبنى من دون توحيد السلاح في يد الجيش اللبنانيّ

الجيش الإيراني: أطلقنا صاروخًا للدفاع الجوي ألحق أضراراً بمقاتلة أميركية من طراز إف-16 فوق مياه الخليج أمس والمقاتلة المستهدفة هبطت اضطرارياً في أحد المطارات القريبة بالمنطقة