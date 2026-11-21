عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال وأهلنا لم يعودوا جميعا إلى بيوتهم وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة وحدها

عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال وأهلنا لم يعودوا جميعا إلى بيوتهم وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة وحدها

رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: لم نتعامل مع الاستقلال على انه مسؤولية نحملها كل يوم وبقي الاحتلال ذريعة ودفعنا الثمن من مستقبل أبنائنا وكل بديل عن الدولة وهم