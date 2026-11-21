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عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: لا يجوز أن نتحدث عن استعادة الثقة فيما مواطنون لا يستطيعون استعادة جنى أعمارهم وشباب يبحثون عن مستقبلهم خارج وطنهم وعائلات لا تعرف كيف تواجه الغد