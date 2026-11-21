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رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: إلى المسؤولين عن التدخل الايراني في لبنان نريد علاقات صداقة ولكن هذا لا يعطي دولة حق التدخل بأخرى فما لا تقبلونه لبلادكم لا تطلبوا من لبنان أن يقبله