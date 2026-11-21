عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: نتعرض لحملة مماثلة من المسؤولين والمعنيين والجهات المرتبطة بالتدخل الإيراني في شؤون لبنان، لأننا واجهناها أيضا بموقف واضح ومباشر: انتهى زمن السلاح خارج الدولة

عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: نتعرض لحملة مماثلة من المسؤولين والمعنيين والجهات المرتبطة بالتدخل الإيراني في شؤون لبنان، لأننا واجهناها أيضا بموقف واضح ومباشر: انتهى زمن السلاح خارج الدولة

عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: نتعرض لحملة من قبل قوى في إسرائيل تدعو إلى استمرار احتلال أرضنا لأننا قلنا لهم علنا ومباشرة: انسحبوا من كل شبر من أرض لبنان. أوقفوا اعتداءاتكم. وأعيدوا أسرانا