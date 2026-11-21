عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان أقول بالوضوح نفسه:نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران كما مع سائر الدول لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى

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