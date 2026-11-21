عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: الدبلوماسية ليست استسلاما والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق والسلام ليس نقيض الكرامة فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها

عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: الدبلوماسية ليست استسلاما والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق والسلام ليس نقيض الكرامة فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها

عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان أقول بالوضوح نفسه:نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران كما مع سائر الدول لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى