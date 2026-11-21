عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: الدبلوماسية ليست استسلاما والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق والسلام ليس نقيض الكرامة فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها

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