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الراعي: الولاء للبنان يعني أن يكون لبنان أولًا حين تتعارض المصالح وأن تكون الدولة قبل الزعامة والحزب والطائفة ويكون الدستور قبل الحسابات والمؤسسة قبل الأشخاص