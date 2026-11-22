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الراعي: لا يمكن أن نتحدث عن الإستقلال والسيادة من دون أن نتوقف عند الجيش اللبناني درع الوطن وعنوان كرامته وعزته فجيشنا سلاحنا وبه ومعه نبقى ويبقى الوطن