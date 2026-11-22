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25
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
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الراعي: نريد لبنان بعيدًا عن صراعات المحاور والحروب التي لا مصلحة له فيها ونريده وطنًا حياديًا ومستقلًا بقراره
خبر عاجل
2026-11-22 | 02:18
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الراعي: نريد لبنان بعيدًا عن صراعات المحاور والحروب التي لا مصلحة له فيها ونريده وطنًا حياديًا ومستقلًا بقراره
خبر عاجل
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الراعي: الوقوف مع الجيش ليس شعارًا عابرًا بل موقف وطني ثابت ونقف معه لا ضده وندعمه ولا نضعفه ونحمي هيبته ولا نشكك بدوره فبقوة الجيش تقوى السيادة ويترسخ الإستقلال ويبقى أمن الوطن
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الراعي: الوقوف مع الجيش ليس شعارًا عابرًا بل موقف وطني ثابت ونقف معه لا ضده وندعمه ولا نضعفه ونحمي هيبته ولا نشكك بدوره فبقوة الجيش تقوى السيادة ويترسخ الإستقلال ويبقى أمن الوطن
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02:13
الراعي: لا يمكن أن نتحدث عن الإستقلال والسيادة من دون أن نتوقف عند الجيش اللبناني درع الوطن وعنوان كرامته وعزته فجيشنا سلاحنا وبه ومعه نبقى ويبقى الوطن
خبر عاجل
02:13
الراعي: لا يمكن أن نتحدث عن الإستقلال والسيادة من دون أن نتوقف عند الجيش اللبناني درع الوطن وعنوان كرامته وعزته فجيشنا سلاحنا وبه ومعه نبقى ويبقى الوطن
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الراعي: الولاء للبنان يعني أن يكون لبنان أولًا حين تتعارض المصالح وأن تكون الدولة قبل الزعامة والحزب والطائفة ويكون الدستور قبل الحسابات والمؤسسة قبل الأشخاص
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02:12
الراعي: الولاء للبنان يعني أن يكون لبنان أولًا حين تتعارض المصالح وأن تكون الدولة قبل الزعامة والحزب والطائفة ويكون الدستور قبل الحسابات والمؤسسة قبل الأشخاص
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الراعي: لا يكفي الإنتماء إلى لبنان بل الولاء للبنان والإنتماء تمنحنا اياه الهوية أما الولاء فنتثبته كل يوم بالموقف والعمل
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