الراعي: نريد لبنان بعيدًا عن صراعات المحاور والحروب التي لا مصلحة له فيها ونريده وطنًا حياديًا ومستقلًا بقراره

الراعي: نريد لبنان بعيدًا عن صراعات المحاور والحروب التي لا مصلحة له فيها ونريده وطنًا حياديًا ومستقلًا بقراره

الراعي: لا يمكن أن نتحدث عن الإستقلال والسيادة من دون أن نتوقف عند الجيش اللبناني درع الوطن وعنوان كرامته وعزته فجيشنا سلاحنا وبه ومعه نبقى ويبقى الوطن