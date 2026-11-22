معلومات الـLBCI: التحقيقات لم تتوصّل حتى الآن إلى أي معطيات حاسمة تثبت ارتباط شحنة متفجرات مشاريع القاع بحزب الله ولا تزال هوية الجهة التي تقف خلف عملية التهريب مجهولة

معلومات الـLBCI: التحقيقات لم تتوصّل حتى الآن إلى أي معطيات حاسمة تثبت ارتباط شحنة متفجرات مشاريع القاع بحزب الله ولا تزال هوية الجهة التي تقف خلف عملية التهريب مجهولة

معلومات الـLBCI: الموقوفون الثلاثة الذين عُثر عليهم داخل المنزل في مشاريع القاع هم من ثلاث عائلات سنّية من منطقة البقاع الأوسط وقد نُقلوا إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معهم بإشراف القضاء العسكريّ