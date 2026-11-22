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معلومات الـLBCI: التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة تتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين تولّوا تهريب المتفجرات من سوريا والجهة التي كانت ستتسلّم الشحنة داخل الأراضي اللبنانية