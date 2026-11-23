معلومات الـLBCI: وفق إفادات الموقوفين نفوا أي علاقة لهم بعملية تهريب المتفجرات في مشاريع القاع وأكدوا أنهم لا يعرفون الأشخاص الذين أحضروا الشحنة إلى المنزل مشيرين إلى أنهم سوريّو الجنسية وفرّوا فور علمهم بقدوم الجيش اللبنانيّ

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