روبيو وبن فرحان يبحثان ملفات إقليمية بينها أهمية نزع سلاح حزب الله ضمن مسار الإطار الثلاثي

روبيو وبن فرحان يبحثان ملفات إقليمية بينها أهمية نزع سلاح حزب الله ضمن مسار الإطار الثلاثي

معلومات الـLBCI: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يعطي إشارة بتوقيف الأشخاص الأربعة الذين أُعيد القبض عليهم بعد فرارهم من نظارة فصيلة الجديدة وتعميم بلاغات بحث وتحر بحق الفارين المتبقيين مع إبقاء المحضر مفتوحاً لمدة ٤٨ ساعة