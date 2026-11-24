أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحثا خلاله التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.

ودان روبيو الهجمات التي شنّها الحوثيون المدعومون من إيران على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في السعودية، مشدّدًا مع نظيره السعودي على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

كما بحث الجانبان ضرورة إنهاء الحرب في السودان، فيما أكّد روبيو أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وسلام دائم، وانتقال إلى حكومة مدنية.

وفي ما يتعلق بلبنان، أشار البيان إلى أهمية نزع سلاح حزب الله في إطار المسار الثلاثي، مؤكّدًا الالتزام المشترك بأمن المنطقة واستقرارها.