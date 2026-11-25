بسام طليس: لم ولن يكون هناك صدام أو عرقلة لشؤون المواطنين فنحن جزء من المواطنين ونحن الجزء الأضعف منهم ومن لديه مشكلة مع الحكومة لا يحول المشكلة لتصبح مع الناس

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