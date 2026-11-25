بسام طليس: لم ولن يكون هناك صدام أو عرقلة لشؤون المواطنين فنحن جزء من المواطنين ونحن الجزء الأضعف منهم ومن لديه مشكلة مع الحكومة لا يحول المشكلة لتصبح مع الناس

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك