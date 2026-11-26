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o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
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القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
خبر عاجل
2026-11-26 | 07:19
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القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
خبر عاجل
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