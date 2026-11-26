معلومات للـLBCI: قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان أصدرت مذكّرات توقيف وجاهية بحق الشبان الخمسة المنتمين إلى حزب الله بعد استجوابهم اليوم في ملف بشري والكورة

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