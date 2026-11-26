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التحالف بقيادة السعودية يعلن تعرض مصفاة جازان في جنوب البلاد لهجوم حوثي
خبر عاجل
2026-11-26 | 09:59
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التحالف بقيادة السعودية يعلن تعرض مصفاة جازان في جنوب البلاد لهجوم حوثي
أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تعرض مصفاة جازان في جنوب البلاد لهجوم حوثي، في ظل تواصل تبادل الضربات بين المقاتلين المدعومين من إيران والمملكة.
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة اكس: "تعرض مصفاة جازان لاعتداء من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية"، مؤكدا أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم".
أخبار دولية
خبر عاجل
السعودية
مصفاة جازان
هجوم
حوثي
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