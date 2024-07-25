"أبيض أحمر" مسعفو الصليب الأحمر لأول مرة عن الحرب... كتاب يضيء على مآسي الحرب

يصدر في أول أسبوع من شهر آب كتاب "أبيض أحمر: مسعفو الصليب الأحمر لأول مرة عن الحرب" للمسعف السابق والإعلامي رائد جرجس من إصدار دار سائر المشرق.



ويجمع الكتاب شهادات العشرات من المسعفين السابقين والإداريين في الصليب الأحمر اللبنانيّ، الذين يروون مشاهداتهم وتجاربهم القاسية نفسيًا التي بلغت حد التعرّض لخطر الموت في الكثير من الأحيان.



ويتضمّن الكتاب تفاصيل مهمات نفّذها المسعفون خلال الحروب المتنقلة في لبنان بين سنتي 1989 و1990 والتي طالت العديد من المناطق اللبنانية.



وقال جرجس: "أردت أن يكون هذا العمل تحية تقدير إلى مسعفي ومسعفات الصليب الأحمر اللبناني الذين قاموا بعمل جبار في أصعب الظروف. لقد تمكّن هؤلاء الأبطال بكلّ ما للكلمة من معنى أن يخففوا من معاناة الألوف من الناس في أحلك أيام الحرب، فأنقذوا مصابين وساعدوا في إعادة أسرى وحتى جثامين ضحايا لذويهم محاولين المحافظة على كرامة الإنسان في زمن الدمار والموت".



وأضاف: "في وقت يستسهل البعض وخصوصًا من جيل الشباب الحديث عن حمل السلاح وخوض الحروب، تظهر التفاصيل التي يتضمّنها هذا العمل حجم المأساة التي طالت الناس والوطن جراء الاقتتال في لبنان من خلال شهادات مفصّلة بالزمان والمكان وأسماء المسعفين."