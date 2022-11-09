زياد برجي يصدر بياناً: "الحملة الّتي أطلقتها السيدة اليسا تشكّل جرماً"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليسا,زياد برجي,زياد برجي يصدر بياناً: "الحملة الّتي أطلقتها السيدة اليسا تشكّل جرماً"

LBCI News Lebanon

أصدر مكتب الفنان زياد برجي بياناً جاء فيه: "أبلغنا المحامي جان قيقانو انّه حضر بوكالته عن الفنان زياد البرجي إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة وتقدّم بمذكرة جرى ابلاغ مضمونها إلى النيابة العامة الإستئنافيّة في بيروت الّتي قبلتها وقرّرت صرف النظر عن الاستماع إلى افادة زياد برجي وكذلك احمد ماضي".

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وتابع البيان: "كما أبلغنا المحامي قيقانو ان الحملة الّتي أطلقتها السيدة اليسا وما تضمنّته والّتي رافقت تقديمها للشكوى تشكّل جرماً معاقباً عليه في القانون وانه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقها".