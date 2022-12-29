سقوط إسعاد يونس على درج المنزل... وعملية جراحية طارئة بشكل عاجل!

تعرّضت الممثلة المصريّة إسعاد يونس لحادث سقوط على درج منزلها، الأمر الّذي استدعى نقلها إلى المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر بشكل عاجل.

وأعلنت صفحة إسعاد يونس الرسميّة على فيسبوك أن النجمة المصريّة قد خضعت لعمليّة جراحية، وكشفت التفاصيل في منشور جاء فيه:

"أجرت الفنانة والإعلاميّة إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم اجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلاً وليس أمراً الدعاء لها بالشفاء".