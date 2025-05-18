رغم حظرها... كانييه ويست يطلق أغنية تمجّد "هتلر"!

رغم حظرها من منصات كبرى مثل يوتيوب، حققت أغنية "Heil Hitler" للمغني الأميركي كانييه ويست ملايين المشاهدات على منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك منذ إصدارها في 8 أيار.

وبعدما حقق هذا الفنان الذي بات يُعرف باسم "يي" شهرة بفضل أغانيه التي نال من خلالها 24 جائزة غرامي، أطلق المغني سلسلة تصريحات معادية للسامية ومؤيدة للنازية في السنوات الأخيرة.

حقق المقطع الذي نشر في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية وعلى حسابه في منصة إكس، ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة حتى الأحد.

وتظهر في الأغنية مجموعة من الأميركيين السود يرتدون جلود الحيوانات ويرددون عنوان الأغنية الذي يحيي أدولف هتلر، مهندس إبادة نحو ستة ملايين يهودي في أوروبا بين عامي 1933 و1945.

وتنتهي الأغنية بخطاب ألقاه الدكتاتور النازي.

وبحسب بيان نقلته محطة "إن بي سي نيوز" الأميركية، قررت يوتيوب "إزالة المحتوى" المذكور، مؤكدة أنها ستواصل "إزالة التحميلات الجديدة" للأغنية من منصتها.

وأزيلت الأغنية أيضا من منصتي البث الموسيقي الرئيسيتين سبوتيفاي وآبل ميوزيك.

منذ استحواذه على تويتر في أواخر عام 2022، قرر إيلون ماسك السماح بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة على المنصة التي بات اسمها إكس.

وينصب أغنى أغنياء العالم نفسه مدافعا عن حرية التعبير، لكنّ منتقديه يتهمونه بالترويج لمعتقداته السياسية الخاصة.

وأصبح رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" حليفا وثيقا لدونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية الأميركية لعام 2024، وخصص 277 مليون دولار من ثروته الشخصية لدعم المرشح الجمهوري وحزبه.

وكالة فرانس برس