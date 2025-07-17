مقابل مبلغ خيالي... بيع لوحة نادرة لغاندي في مزاد (صور)

أعلنت دار "بونهامز" للمزادات أن لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي بيعت ضمن مزاد في لندن بأكثر من مئتي ألف دولار، وهو مبلغ يشكّل ضعف سعرها التقديري.

ووفق وكالة فرانس برس، رسمت هذه اللوحة الفنانة البريطانية الأميركية كلير لايتون عام 1931، ويُعتقد أنها لوحة البروتريه الوحيدة لبطل استقلال الهند.

وقالت دار المزادات إن سعرها التقديري كان يتراوح بين 50 و70 ألف جنيه إسترليني (67 ألف دولار و95 ألفا)، لكنها بيعت مقابل 152800 جنيه إسترليني (204619 دولارا).

التقت كلير لايتون بغاندي عام 1931، عندما كان في لندن لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الهند.

كانت لايتون تنتمي إلى الدوائر الفنية اليسارية في لندن، وتعرّفت إلى غاندي عن طريق رفيقها الصحافي هنري نويل برايلسفورد.

اغتيل غاندي بالرصاص عام 1984 على يد ناثورام غودسي، وهو متطرف اتهمه بخيانة الهندوس نتيجة موافقته على تقسيم الهند وإنشاء دولة باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وبحسب عائلة لايتون، تعرّضت لوحة غاندي لهجوم بسكين من جانب "متطرف هندوسي" في أوائل سبعينات القرن الماضي.