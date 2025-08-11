زحفت واستقرت على رقبتها... حشرة تقتحم حفل جينيفر لوبيز بشكل مفاجئ (فيديو)

انتشر مقطع فيديو في الساعات القليلة الماضية أظهر لحظة اقتحام حشرة جندب حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز في كازاخستان.



وظهرت الحشرة وهي تزحف على رقبة لوبيز التي ابتسمت قليلاً قبل أن تبعدها فجأة.



وقالت لوبيز للجمهور: "لقد كان يدغدغني".