"ويبنز" يتصدر شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية

تصدّر فيلم الرعب الجديد "ويبنز" شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا 42,5 مليون دولار.



وحلّ في المركز الثاني فيلم ديزني "فريكيير فرايداي" من بطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003، محققاً 29 مليون دولار.



وتراجع "ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس"، وهو أول فيلم من سلسلة مُعاد إنتاجها لأفلام من عالم "مارفل" لشركة ديزني، إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 15,5 مليون دولار.



كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة العائلي "ذي باد غايز 2" من إنتاج شركة يونيفرسال، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الشخصيات الحيوانية المجرمة تنتقل للقيام بأعمال خير بعد تغيير أسلوب حياتها، إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 10,4 مليون دولار.



واحتلّ المركز الخامس "نايكد غن" من إنتاج شركة باراماونت، وهو فيلم كوميدي هزلي من بطولة ليام نيسون، محققاً إيرادات بلغت 8,4 ملايين دولار في ثاني أسبوع عرض له في دور السينما.



وفي ما يلي باقي الأفلام في التصنيف:



6- "سوبرمان" (7,8 ملايين دولار).



7- "جوراسيك وورلد: ريبرث" (4,7 ملايين دولار).



8- "اف 1: ذي موفي (2,8 مليون دولار).



9- "توغيذر" (2,6 مليون دولار).



10- "سكتش" (2,5 مليون دولار).



المصدر: فرانس برس