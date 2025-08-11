أخبار
"بياف" في دورته الثانية عشرة... تكريم رئيسة الكونسرفتوار هبة القواس بمشاركة أوركسترا الشباب
فنّ
2025-08-11 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"بياف" في دورته الثانية عشرة... تكريم رئيسة الكونسرفتوار هبة القواس بمشاركة أوركسترا الشباب
تحت سماء بيروت، مدينة الفن والثقافة التي لطالما كانت منارة للإبداع في المنطقة، وفي ساحة النجمة وسط العاصمة وفي ظلال قبة البرلمان، أقيمت الدورة الثانية عشرة من حفل بيافBIAF (Beirut International Awards Festival) ، الحدث التكريمي الاستثنائي للاحتفال بالثقافة والفن اللبنانيين اللذين يتجددان على الدوام، تأكيدًا على أن الإبداع لا يستسلم للأزمات والصعوبات.
وعلى امتداد السجادة الحمراء، لم يتوقف العزف، فقد استُقبل ضيوف الحفل على أنغام آلات National Youth Ensemble The(الفرقة الوطنية للشباب) من طلاب الكونسرفاتوار بإشراف أوليانا كيسليتسينا، الذين عزفوا مقطوعات كلاسيكية أضافت لمسة من الأناقة والرقي على الأجواء، ومهدت الطريق لأمسية فنية مميزة.
وافتُتح الحدث بحضور لافت ومفعم بالأمل للكونسرفتوار الوطني، حيث قدمت "أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق - عربية" وكورال المعهد، عرضًا موسيقيًا مؤثراً تحت قيادة المايسترو القدير فادي يعقوب، فعزفت الأوركسترا مقطوعات لأغانٍ وطنية لبنانية خالدة، ملأت القاعة بحنين جارف إلى مجد لبنان وأمل في مستقبله. فكان أداء الشباب رسالة واضحة بأن الفن في لبنان لا يزال ينبض بالحياة، وأن الأجيال الصاعدة تحمل على عاتقها مسؤولية استمرار هذا الإرث الثقافي.
وإحدى أبرز محطات الحفل، كان تكريم رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس التي تألقت بفستان أبيض يشبه قلب بيروت وروحها، وبلمسات خبير الماكياج أحمد أسير. هذا التكريم لم يكن لشخصها فقط، بل تقديرًا لمؤسسة عريقة تخرج منها أجيال من الموسيقيين، ولجهود القواس الكبيرة في إعادة إحياء المعهد بعد الأزمة التي كانت تنهكه وتعرّضه للإقفال، فعملت على النهوض بهذا الصرح الثقافي الوطني وتطويره رغم كل التحديات، فكان تكريماً للعطاء المستمر والإيمان الراسخ بأن الموسيقى هي القوة التي توحد الشعوب.
وبعد تكريمها، أطلت السوبرانو العالمية هبة القواس على المسرح، متوجهة بكلمة شكر إلى القيمين على المهرجان مثنية على إصرارهم على إقامة هذه الدورة رغم الوضع الحالي في لبنان، مشيرةً إلى ساحة النجمة، حيث أقيم الاحتفال، مستهلةً الكلمة ب "من قلبي سلام لبيروت، النجمة الأبدية الكونية التي تسكننا"، مستذكرةً عراقة مدينة بيروت التي تستحق الحياة بروح أبنائها وصمودهم في وجه التحديات. وأهدت الجائزة إلى روح والدتها التي رحلت مؤخراً والتي كانت الداعمة الأكبر لها في مسيرتها وحياتها، وهي المرة الأولى التي تعتلي المسرح بغيابها.
وأضافت: "بعدما جلت العالم ووقفت على أهم مسارحه، وعزفت موسيقاي أعظم الأوركسترات العالمية، تبقى اللحظات الأهم في حياتي عندما عدت إلى لبنان وتسلمت إدارة الكونسرفتوار وأعدت فتحه بعدما كان مغلقاً ويمر بأصعب الأزمات، ولحظة أعلنت فيها عودة الأوركستراتين الفلهارمونية والشرق عربية". ولأهمية هذه المحطات في حياتها أهدت القواس الجائزة إلى الكونسرفتوار بمجلس إدارته وطاقمه الإداري وهيئته التعليمية وللأوركسترات وقادتها، كما أهدت الجائزة لأوركسترات الشباب التي اختارتها القواس لتشارك في الحفل لرمزية حضورها وما يمثله الشباب من أمل لمستقبل لبنان، وما يجسده دعمهم وحضورهم الذي ينبض بالحياة والغد المشرق للبنان. وبصوتها الأخاذ وحضورها الساحر والأنيق، قدمت أغنية "عرفت بيروت" من تأليفها الموسيقي. الأغنية التي تمثل قصيدة حب ووفاء لبيروت التي تحتضن أحلام أبنائها رغم كل الصعاب، وشكّلت ذروة الأمسية الفنية. فتفاعل الجمهور مع الأغنية بحرارة كبيرة، مؤكدًا أن بيروت ستبقى دائمًا مدينة الفن والجمال.
وشهد الحفل حضورًا لافتًا من الشخصيات الفنية والثقافية والسياسية والاجتماعية، الذين اجتمعوا لتكريم نخبة من المبدعين اللبنانيين والعرب والعالميين.وقد أهدى المهرجان دورته الثانية عشرة إلى الشاعر والفيلسوف الراحل سعيد عقل، في لفتة وفاء لإرثه الثقافي واللغوي الذي ترك بصمة في وجدان اللبنانيين.
وانطلقت السهرة بتحية للموسيقار الراحل زياد الرحباني، عُرضت خلالها لقطات من أعماله الشهيرة. وكرّم المهرجان مجموعة من الشخصيات البارزة من لبنان والعالم العربي والعالم، ممن تميّزوا في مجالات الفن، الموسيقى، التمثيل، الإعلام، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية، وقصص النجاح الملهمة. وتخلّلت سهرة «بياف» العديد من اللحظات المؤثرة، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت. كما شدد الحضور على أهمية إقامة هذا الحدث الفني، رغم الأوضاع السياسية المضطربة التي يعاني منها لبنان.
نانسي عجرم تشعل مدينة مالمو السويدية في حفلٍ ضخم (صور)
"ويبنز" يتصدر شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-06-18
الموت يغيّب والدة هبة القواس…
أخبار لبنان
2025-06-18
الموت يغيّب والدة هبة القواس…
0
أخبار لبنان
2025-05-15
بايراقداريان في الرباط للمشاركة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية
أخبار لبنان
2025-05-15
بايراقداريان في الرباط للمشاركة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-30
وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-30
وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"
0
آخر الأخبار
2025-05-18
مراسلة الـLBCI: تقدم لائحة "نبض الشباب" في خربة قنفار بعد فرز 55% من الأصوات
آخر الأخبار
2025-05-18
مراسلة الـLBCI: تقدم لائحة "نبض الشباب" في خربة قنفار بعد فرز 55% من الأصوات
0
فنّ
12:51
نانسي عجرم تشعل مدينة مالمو السويدية في حفلٍ ضخم (صور)
فنّ
12:51
نانسي عجرم تشعل مدينة مالمو السويدية في حفلٍ ضخم (صور)
0
فنّ
05:00
"ويبنز" يتصدر شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية
فنّ
05:00
"ويبنز" يتصدر شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية
0
فنّ
03:00
زحفت واستقرت على رقبتها... حشرة تقتحم حفل جينيفر لوبيز بشكل مفاجئ (فيديو)
فنّ
03:00
زحفت واستقرت على رقبتها... حشرة تقتحم حفل جينيفر لوبيز بشكل مفاجئ (فيديو)
0
فنّ
02:20
سيرين عبد النور تحتفل بزواج ابن شقيقتها بأجواء عائلية مميزة (صور)
فنّ
02:20
سيرين عبد النور تحتفل بزواج ابن شقيقتها بأجواء عائلية مميزة (صور)
0
آخر الأخبار
2025-08-03
الداخلية السورية: سنواصل جهودنا في السويداء وحماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم
آخر الأخبار
2025-08-03
الداخلية السورية: سنواصل جهودنا في السويداء وحماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم
0
أخبار لبنان
06:26
التقدميّ الاشتراكيّ دان الارتكابات التي حصلت داخل المستشفى الوطنيّ في مدينة السويداء
أخبار لبنان
06:26
التقدميّ الاشتراكيّ دان الارتكابات التي حصلت داخل المستشفى الوطنيّ في مدينة السويداء
0
آخر الأخبار
11:56
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في بداية مرحلة جديدة من القتال بغزة وسنعتمد أفضل الأساليب وفقا للأهداف التي حددت
آخر الأخبار
11:56
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في بداية مرحلة جديدة من القتال بغزة وسنعتمد أفضل الأساليب وفقا للأهداف التي حددت
0
آخر الأخبار
12:44
متحدث باسم الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 242 صحفيا قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب
آخر الأخبار
12:44
متحدث باسم الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 242 صحفيا قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
0
اقتصاد
08:10
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
اقتصاد
08:10
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
0
أمن وقضاء
07:32
الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي
أمن وقضاء
07:32
الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:29
"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...
تقارير نشرة الاخبار
07:29
"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...
0
أخبار لبنان
07:22
مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة
أخبار لبنان
07:22
مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة
0
أخبار لبنان
07:18
سامي الجميل من السراي: على إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته
أخبار لبنان
07:18
سامي الجميل من السراي: على إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته
1
أخبار لبنان
03:00
جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات
أخبار لبنان
03:00
جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات
2
حال الطقس
02:43
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
حال الطقس
02:43
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
3
أخبار لبنان
07:08
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:08
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
4
رياضة
13:52
منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..
رياضة
13:52
منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..
5
أمن وقضاء
04:18
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
أمن وقضاء
04:18
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
6
أخبار دولية
23:30
بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة
أخبار دولية
23:30
بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو
8
أخبار لبنان
04:48
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
أخبار لبنان
04:48
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
