بعد تعرضها لأزمة صحية... أصالة تدعم أنغام بكلمات مؤثرة: "أنت بطلة ومشوارك كان صعب"
فنّ
2025-08-12 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد تعرضها لأزمة صحية... أصالة تدعم أنغام بكلمات مؤثرة: "أنت بطلة ومشوارك كان صعب"
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة دعم مؤثرة للفنانة المصرية أنغام، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها الأخيرة مؤخراً.
وكتبت أصالة في منشور عبر حسابها على إكس: "للغالية الموهوبة الفنانة الكبيرة صوت مصر العظيمة نغومة بدعي ربي بكل ليلة يعافيكي وترجعي إلنا سالمة بصحة تامّة ويخفف عنّك كلّ وجع ياحبيبة ملايين منّ محبينك بكل مكان بهالعالم كلّه، كلّ أهلك بيدعوا لك ورح ندعي لك وأنت بطلة ومشوارك كان صعب ودائماً كنتِ عم تفوزي وهالمرّة كمان رح تفوزي ومتل عادتك رح تبقي أحلى وأحلى".
وكانت أنغام قد تعرضت لوعكة صحية خلال الأسابيع القليلة الماضية، استدعت خضوعها لعمليتين جراحيتين بسبب مشاكل في البنكرياس.
