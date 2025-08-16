في أمسية وطنية ساحرة... تعاون مميز يجمع بين موسيقى قوى الأمن الداخلي وجوقة بتلون (صور)

أحيت موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة العقيد أنطوان طعمه، أمسية وطنية، على مدرج بتلون السياحي – الشوف، وسط حضور جماهيري تخطى الـ 1500 شخص.

وجمعت الفعالية بين الفنّ الراقي والهوية الوطنية، إذ شارك في الامسية أكثر من 80 منشدًا وموسيقيًا، ضمن تعاون مميز بين موسيقى قوى الأمن الداخلي وجوقة بتلون.

وتميزت الأمسية بتنوعها الموسيقي الذي مزج بين الأناشيد الوطنية والمعزوفات التراثية، في مشهدٍ يعكس روح الانتماء، ورسالة الفن كصلة وصلٍ بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي والمجتمع المدني.