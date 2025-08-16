نجوى كرم تحيي حفلاً جماهرياً على مسرح قرطاج الأثري

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً جماهرياً على مسرح قرطاج الأثري، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي.



الحفل الذي نفدت بطاقاته بالكامل قبل موعده بيوم، شهد حضوراً لآلاف المحبين الذين ملأوا مدرجات قرطاج التاريخية وتفاعلوا مع نجوى في أجواء استثنائية بعد غياب 9 سنوات عن هذه المهرجانات، حيث رددوا معها أغانيها القديمة والجديدة.



وبعد مغادرتها تونس، وجهت شمس الأغنية اللبنانية رسالة شكر عبر حسابها على إنستغرام إلى إدارة المهرجان والقيمين والإداريين والتقنيين والأمن التونسي.