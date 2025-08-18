فانيسا هادجنز تستعرض حملها بطفلها الثاني بإطلالة عصرية (صورة)

استعرضت النجمة الشابة فانيسا هادجنز حملها بطفلها الثاني في أحدث إطلالة لها.



ونشرت هادجنز صورة لها عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي بلوزة قصيرة أثناء حضورها حفل روفوس دو سول في لوس أنجلوس يوم السبت الماضي.



وارتدت هادجنز بنطال جينز واسع الساقين ومنخفض الخصر وحذاء أسود سميك بالإضافة إلى معطف من جلد الغزال.